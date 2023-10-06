Теоретически, такое возможно, но при условии законодательного введения электронных повесток.

Теоретически, уклонистам могут блокировать банковские карты и счета ФОП в случае узаконивания электронных вызовов в военкомат.

Об этом в комментарии ТСН заявил адвокат Андрей Межирицкий. По его словам, такой риск произойдет, если в законодательную плоскость введут так называемый электронный реестр военнообязанных.

"Теоретически такое возможно, если это, электронные вызовы, будет введено в законодательную плоскость. Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть так же, как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не появился. Ответственность - в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия (ограничение ряда прав – УНИАН)", - отметил адвокат.

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Электронный реестр военнообязанных

В октябре в Украине заработал онлайн-реестр военнообязанных мужчин. В нем будут содержаться основные данные призывников, такие как место жительства и работы, адрес, номер телефона, семейное положение, владение транспортными средствами. Такой механизм упростит постановку мужчин на воинский учет. О рассылке электронных повесток пока речь не идет, но возможно такую функцию внедрят в будущем.

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