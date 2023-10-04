Нововведения насчет мобилизации предложили два народных избранника.

Мобилизация 2023 в Украине продолжается, и народные депутаты хотят, чтобы некоторым пенсионерам разрешили защищать Родину.

Об этом идет речь в законопроекте О внесении изменений в часть 2 статьи 22 закона "О воинской обязанности и военной службе" насчет реализации права лиц на пребывание на военной службе (№10084). Этот проект закона инициировали два нардепа - Анатолий Бурмич и Александр Юрченко.

Политики отметили, что цель документа, в частности, устранить возрастную дискриминацию среди тех людей, которые, находясь на пенсии, стремятся служить. Нардепы хотят, чтобы возраст пригодности к мобилизации солдат был повышен с 60 до 65 лет, а руководящего военного состава - с 65 до 70.

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"Проектом закона... предлагается дополнить часть 2 статьи 22 следующим абзацем: "Во время действия военного положения военнослужащие..., которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе, без ограничений по возрасту и сроку оставления на военной службе", - отмечается в пояснительной записке.

Продолжается мобилизация - новости, которые стоит знать

В Украине объявлена мобилизация после того, как россияне рано утром 24 февраля прошлого года совершили полномасштабное вторжение на нашу территорию. В нашем государстве военнообязанными являются мужчины, которым 18-60 лет, а также женщины некоторых профессий, в частности, медики.

Некоторые мужчины могут не идти на службу, например, по состоянию здоровья. Также некоторые могут получить отсрочку от армии, в том числе многодетные родители, ученые, преподаватели вузов и нардепы. Стоит отметить, что мобилизация в Украине уже не раз продолжалась, в последний раз - до 15 ноября.

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