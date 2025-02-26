Бронь от призыва в армию можно будет получить дистанционно.

Украинцы смогут в специальных зарубежных центрах получить бронь от мобилизации, чтобы трудоустроиться в Украине. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев, передает "Экономическая правда".

В частности политика спросили о проблемах бронирования украинцев из-за рубежа, которых могут привлечь для работы в оборонной сфере.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - объяснил Чернышов.

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Министр добавил, что сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются Unity Hub - центры, которые предоставят возможность в будущем привлекать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа. В частности они будут предлагать украинцам определенный перечень услуг, а именно трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.

По словам Чернышова, получить бронирование от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в той или иной сфере трудоустройства.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлило действующую бронь от мобилизации до 31 марта. По его словам, такое решение было принято из-за масштабной кибератаки на украинские реестры.

В то же время волонтер Оксана Корчинская высказалась о бронировании 100% медиков. Она считает, что такое решение является популистским, ведь на сегодня нехватка медиков в мобильных госпиталях, медротах составляет более 2 тысяч - речь идет о врачах, фельдшерах, медсестрах.

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