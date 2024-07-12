Британские СМИ в восторге от украинских женщин, которые во время войны идут работать шахтерами

Журналисты The Guardian побывали на производстве Метинвеста в Покровске, где украинские женщины постепенно занимают традиционно мужские должности. Там они пообщались с девушками, которые работают под землей, ездят на грузовиках, и признали: стереотипы относительно "мужской" работы в Украине начали меняться.

"Российское вторжение, в результате которого сотни тысяч украинских мужчин ушли на фронт, заставило украинских женщин спуститься в шахты и выполнять традиционно мужскую работу, чтобы поддерживать экономику страны", - пишет издание.

Одна из таких женщин - Людмила Башкатова, в прошлом - учительница сельской школы на востоке Донетчины, а сейчас - работник подземной установки на шахте в Покровске. Ей осталось несколько недель обучения, прежде чем она сможет управлять техникой без присмотра.

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"Зарплата здесь хорошая и стабильная, что является достаточно редким явлением в наше время. Кроме того, раньше я была учительницей, а сейчас я - снова студентка. Это интересный процесс", - говорит Башкатова.

Согласно недавнему исследованию, почти три четверти украинских работодателей жалуются на дефицит рабочей силы, а в Киеве интервалы движения поездов метро выросли из-за дефицита работников, поскольку до 10% персонала было мобилизовано. По всей стране дефицит водителей автобусов составляет 30%. Из-за этого украинское правительство отменило закон, ранее запрещавший женщинам работать во "вредных или опасных" условиях, указывают журналисты.

"На востоке страны дефицит кадров является особенно острым. По словам Сергея Степаненко, директора по персоналу и социальным вопросам компании "Метинвест Покровскуголь", с начала войны 915 из 6 578 мужчин-работников шахты Метинвеста в Покровске присоединились к Вооруженным силам, еще часть - покинула регион. С тех пор уже около 30 женщин получили работу под землей, а некоторые из них начали работать на традиционно мужских должностях в логистике и перевозках", - пишет The Guardian.

Нехватка мужчин ощущается и далеко за пределами линии фронта, где постоянные сигналы воздушной тревоги и звуки артиллерийских снарядов стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Поэтому украинское правительство и независимые организации разработали программы ускоренной переквалификации для женщин по всей стране.

Недавно в Киеве группа женщин собралась на курсах вождения грузовиков, которое традиционно считалось мужской профессией.

"Долгое время считалось, что женщина должна сидеть дома и заботиться о детях. Но теперь ситуация в стране изменилась, и взгляды также меняются", - говорит Валентина Кайстрено, выходя из гигантского грузовика. Она жила в Мариуполе до того, как Россия оккупировала город.