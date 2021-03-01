Ботоферму организовали трое жителей Киева.

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов, которая работала по заказу кураторов из страны-агрессора и некоторых украинских политических сил.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, ботоферму организовали трое жителей Киева. Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов. В частности, в октябре прошлого года во время проведения выборов в местные советы они распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине.

"Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что оплата за предоставление услуг проходила через запрещенные российские электронные кошельки. Это позволяло обеспечить анонимность клиентов, которые заказывали поддержку необходимых месседжей в социальных сетях. Стоимость варьировалась от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.

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В ходе проведения обысков по месту расположения ботофермы в одном из спальных районов столицы правоохранители, в частности, обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые под санкциями. Изъяты компьютерная техника, сим-карты операторов мобильной связи, которые использовали в противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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Автор: УНИАН