14% опрошенных убеждены, что в ближайшее время это маловероятно.

64% украинцев поддерживают инициативу о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

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Таковы данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп», обнародованные сегодня на пресс-конференции.

В частности, 43% респондентов полностью поддерживают вступление Украины в НАТО, 21% - скорее поддерживают. При этом скорее не поддерживают 7% опрошенных, 12% - полностью не поддерживают вступление Украины в НАТО.

Доктор социологических наук Александр Шульга отметил, что эти показатели динамичны.

«Когда у нас повышается градус накала, когда Россия стягивает войска, когда идет прямое вторжение, как это было в 2015 году, то у нас намного увеличивается цифра тех, кто считает, что Украине нужно вступать в НАТО. В периоды относительного затишья эта цифра падает, однако доля тех, кто считает, что надо вступать в НАТО, всегда превышает количество тех, кто считает, что в НАТО вступать не надо», - пояснил он.

По его словам, цифра поддержки вступления в НАТО резко изменилась с 2014 году, когда лишь 15-20% респондентов считали, что Украине нужно вступать в Альянс, а, по мнению 50% опрошенных, этого делать не надо.

В то же время, по данным опроса, респонденты рассматривают довольно скептически возможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время. Только 7% опрошенных уверены, что такое вступление возможно в ближайшее время - до года, 28% - ответили «вступление возможно». При этом 37% опрошенных убеждены, что вступление возможно, но не в ближайшие годы. 14% респондентов считают, что оно маловероятно, а 14% - не верят, что Украина вступит в НАТО.

Как проводился опрос

Украинский институт будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп» провел онлайн-опрос в апреле на всей территории Украины (кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). В опросе по интерактивной структурированной анкете приняли участие 1 тыс. 148 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Автор: Надя Пришляк