К электричеству уже подключили новые населенные пункты Ривненского района.

В Ривненской области без энергоснабжения остаются на сегодня порядка 17 тыс. потребителей из более 174 тыс., которые вчера остались без света в результате ракетного удара.

Об этом в Telegram сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Он отметил, что на сегодня к электроснабжению подключили новые населенные пункты Ривненского района: Заря, Голышев, Радуховка, Суховцы, Деревянное, Клевань, Городок, Городище, Новоукраинка, Белая Криница, Бармаки, Великий, Малый Алексин, Житин, Котов, Антополь, Шпанов, Шубково, Решуцк теперь со светом.

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"Аварийно отключенными в результате ракетного удара остаются 16 824 потребителей. Работаем дальше", - написал Коваль.

Председатель ОВА отметил, что "Ривнеоблэнерго" продолжает применять графики стабилизационных отключений и призвал всех к энергосбережению в период пиковой нагрузки (до 23:00).

Ракетный удар по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, утром 22 октября российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

В ОП сообщили, что из-за очередной атаки оккупантов на инфраструктуру Украины от электроснабжения отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях. В частности в Ривненской без электроснабжения остались 174 тыс. 790 абонентов.

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