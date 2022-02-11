Лишь 8,1% опрошенных жителей страны однозначно сказали, что не чувствуют себя счастливыми людьми.

В начале декабря около 70% украинцев чувствовали себя счастливыми.

Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты собственного всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного 3-11 декабря 2021 года.

Так, отвечая на вопрос: чувствуете ли Вы себя счастливым человеком, 44,3% сказали "да". Ответ "скорее да, чем нет" дали еще 26,3%; 13,1% сказали, что "и да, и нет". При этом, 6,5% респондентов ответили, что "скорее нет", а 8,1% - однозначно ответили "нет". Не смогли определиться с ответом 1,7% опрошенных.

Как отмечают социологи, уровень счастья является самым высоким среди молодых людей в возрасте 18-39 лет (81%) и с возрастом уменьшается, в частности, в группе в возрасте 40-59 лет счастливыми являются 67%, среди людей старше 60 лет - 62%.

Более богатые люди, как правило, чаще говорят, что они счастливы, чем бедные. Среди людей с низким достатком (не хватает на еду или хватает только на еду) счастливыми себя считают 56%, среди людей со средним достатком (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 76%, среди людей с высоким достатком (могут позволить себе дорогие покупки без особых сложностей) - 86%.

Также оказалось, что образование имеет положительное влияние на осознание себя счастливым - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием счастливыми себя считают 61% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 79%.

Комментируя результаты опроса, аналитик Кмис Юлия Сахно отметила, что несмотря на пандемию и другие проблемы, жители страны чувствуют себя в такой же степени счастливыми, как и два года назад.

По ее словам, одно из возможных объяснений заключается в том, что люди воспринимают COVID-19 как общую внешнюю угрозу, которая влияет на всех, что может порождать определенное чувство солидарности и поддержки тех, кто заболел. Также предыдущие исследования КМИС показали, что самооценка счастья прежде всего зависит от удовлетворенности жизнью (в частности - семьей, личной, интимной жизнью, работой, материальным положением, здоровьем), и в меньшей степени связана с восприятием общих проблем или угроз (таких, как положение дел в стране, экология, и т. п).

"Даже война на востоке Украины привела к существенному падению уровня счастья лишь на тех территориях, где непосредственно происходили военные действия, и практически не повлияла на самооценку счастья в других регионах. То есть пока проблемы остаются отдаленными, они практически не влияют на то, чувствует ли человек себя счастливым", - подытожила Сахно.

Как проводился опрос

Опрос проводился 3-11 декабря 2021 года. Было изучено мнение 2 тыс. респондентов из всех регионов (кроме АР Крым и отдельных неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты после опроса исследовательской компании Gradus Researc пришли к выводу, что сексуальная удовлетворенность украинцев связана с уровнем счастья.

А результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, свидетельствуют: 52,8% украинцев отмечают, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось.

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