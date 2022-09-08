По ее словам, оккупанты "сами не знают, что хотят" получить на этих псевдореферендумах.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что российские оккупанты не смогут провести никакие псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

Об этом шла речь в ее выступлении в эфире информационного телемарафона.

"Нет никакой поддержки, и они это прекрасно понимают, они даже картинки не могут сделать. И все их усилия, давление, насилие, все, что они совершают, не производит впечатления на украинский народ, который остается несокрушимым. Они не могут ничего организовать, именно поэтому переносят уже в третий раз, и уже, я так думаю, не будет проведено таких "референдумов", потому что это цирк-шапито, там нет, о чем говорить", - сказала она.

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По ее словам, оккупанты "сами не знают, что хотят получить на этих псевдореферендумах.

"У них нет цели четкой, потому что приоритеты расставляет наша армия, которая проводит успешные контрнаступательные действия. И все референдумы проведет наша армия, будут им и бюллетени, и все, что они надумали", - сказала Верещук.

Также она добавила, что ко всем гражданам РФ, которые принимали участие в подготовке к псевдореферендумам или планируют это делать, будут применены санкции.

"Те россияне, которые приедут на территорию Украины организовывать какие-то "референдумы", будут судимы по международному законодательству", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, по данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, российские оккупанты хотят провести псевдореферендум на оккупированных территориях Украины в один день - 4 ноября. При этом он добавил, что это точно не последняя дата, которую озвучивают российские оккупанты.

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