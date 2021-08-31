Быков, из которых делают одни из самых дорогих стейков, выращивают в специальных условиях.

В одном из японских кафе Киева подают сэндвич стоимостью в 2200 гривен. Его цена обусловлена тем, что в его состав входит специальная говядина.

Соответствующая позиция указана в меню заведения.

В сэндвич входит стейк из японской мраморной говядиной вагю классификации А5, который стоит немалых денег. Считается, что это мясо настолько нежное, что буквально тает во рту.

Для того чтобы добиться такого результата в Японии быков этой породы выращивают в особых условиях: делают массаж, включают музыку и дают саке на обед.

Шеф-повар Антон Васильев в комментарии НВ, подтвердил стоимость блюда. По его словам, сэндвич пользуется спросом.

Блюдо состоит из белого хлеба, свежей капусты, домашнего соуса тонкацу с яблоками, морковью и луком, а также стейка вагю. В среднем в Киеве 100 грамм такого мяса обойдется в 700−800 гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, в США приготовили самую дорогую в мире картошку фри. Порция "деликатеса" обойдется в 200 долларов.

Сначала шеф-повар бланшировал картофель в шампанском премиум класса и специальном уксусе, после чего его дважды жарили в гусином жире при различных температурах, чтобы достичь идеальной хрустящей корочки.

Автор: Анастасия Горбачева