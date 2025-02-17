Бизнесмен расценивает решение СНБО как часть политической игры.

Бизнесмен Геннадий Боголюбов прокомментировал решение СНБО в отношении него и отметил, что введение санкций без законного основания превращают санкционный механизм в средство выборочного преследования.

"Решение СНБО о введении санкций против меня является исключительно политическим шагом. Расцениваю его как часть политической игры, направленной на передел бизнес-активов и устранение "неугодных". Готовим правовую позицию для активной юридической защиты", - подчеркнул он.

Алексей Нижник, адвокат Геннадия Боголюбова, добавил, что решение о введении санкций против него является неправомерным. По его словам, об этом свидетельствует прежде всего несоответствие решения нормам санкционного законодательства Украины.

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"Во-первых, в соответствии со ст. 1 Закона Украины "О санкциях" определено, что санкции могут применяться со стороны Украины по отношению к "иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства", но не по отношению к гражданам Украины. Безотносительно к гражданству санкции могут применяться только к субъектам, осуществляющим террористическую деятельность. Очевидно, что Геннадий Боголюбов является гражданином Украины, и не является никаким субъектом, который бы осуществлял террористическую деятельность. А, следовательно, применение к нему санкций - не соответствует закону.

Во-вторых, по предписаниям ст. 5 Закона Украины "О санкциях" решение об их применении должно содержать срок применения. Более того, согласно ст. 4 Закона даже само определение санкции "блокирование активов" звучит как "временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами". Зато санкции к Геннадию Боголюбову, в том числе "блокировка активов" - применены бессрочно, что также противоречит нормам законодательства", - пояснил адвокат.

Алексей Нижник также напомнил, что в рф Геннадий Боголюбов объявлен в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 5 бизнесменов. Документ обнародовал Офис главы государства.

Так, согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.