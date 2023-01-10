Письмо на столе нашел владелец дома, когда вернулся домой после деоккупации населенного пункта.

В марте 2022-го года украинский военный Михаил написал письмо хозяину дома на тогда еще оккупированной Киевщине, где он временно жил с побратимами. Журналисты "Сніданку з 1+1" рассказали, за что боец просил прощения в тексте.

Так, защитник Украины поблагодарил хозяина дома за то, что тот оставил ключи. На вырванном из блокнота листе Михаил обещает приехать и встретиться, если останется живым. Это письмо на столе собственного дома нашел Свительский Андрей, когда вернулся в освобожденную область.

Парень до последнего не выезжал из села Новая Буда Киевской области, помогал военным, рассказывает мама Андрея. В середине марта парню удалось вывезти родителей из села, позже он и сам эвакуировался. А ключи от дома оставил защитникам. Один из них и написал письмо благодарности.

В тексте военный Михаил извиняется, что не углядел, как кто-то из мародеров украл телевизор, и обещает вернуться живым и купить телевизор.

"Что оставили те военные, и что оставили наши военные... Поэтому очень приятно, что у нас такие воспитанные дети", — говорит мама Андрея. Она признается, что это письмо станет семейной реликвией, которая будет напоминать о доброте и человечности наших защитников.

Трогательный дневник ребенка о войне

В начале мая 2022-го года в сети опубликовали несколько страниц из детской рукописи. В дневнике, фото страниц которого облетели весь мир, мальчик пишет: "У меня умерли две собаки, бабушка, и умер мой Мариуполь". Погибших бабушку и собак мальчик нарисовал как ангелов - с крыльями.

И аж на 100-й день войны 8-летнему Егору - автору "мариупольского дневника", который заставил плакать всю Украину - вместе с мамой Еленой, сестрой Вероникой и бабушкой Татьяной удалось выехать в Запорожье.

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