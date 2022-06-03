Егору вместе с семьей удалось уехать в Запорожье.

На 100-ый день войны 8-летнему Егору - автору "Мариупольского дневника", который заставил плакать всю Украину - вместе с мамой Еленой, сестрой Вероникой и бабушкой Татьяной удалось уехать в Запорожье.

Об этом сообщил мариупольский художник и актер Евгений Сосновский в Facebook.

По словам Сосновского, этот мальчик - сын его племянницы. Мариуполец ранее рассказал, что брата его жены, его дочь, сына и жену обстреляли.

"Они это сделали! Тот самый мальчик, который написал свой "Мариупольский дневник", и его семья на 100-й день войны смогли выехать из оккупированного Мариуполя! Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас находятся в Запорожье!", - написал Сосновский.

Он поблагодарил всех волонтеров, которые осуществили эту, казалось, невыполнимую миссию. Мужчина отметил, что с нетерпением ожидает встречи, как с самим Егором, так и его сестренкой, бабушкой и мамой.

Как писал УНИАН, в начале мая Сосновский опубликовал несколько страниц из детской рукописи. В дневнике, фото страниц которого облетели весь мир, мальчик пишет: "У меня умерли две собаки, бабушка и умер мой Мариуполь". Погибших бабушку и собак мальчик нарисовал как ангелов - с крыльями.

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