Концепция констатирует невозможность исключительно дипломатического возвращения Крыма и Донбасса.

Оккупированные Донбасс и Крым должны находиться в полной экономической и политической блокаде, параллельно с подготовкой различных путей освобождения – в том числе и военного. После этого регионы ждет сдача российских паспортов и запрет выборов на длительное время.

Такой План по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий предлагают правительству и обществу представители Нацкорпуса вместе с военными и политическими экспертами.

План действий был представлен сегодня в Киеве при участии генерал-майора ВСУ в запасе Сергея Кривоноса, основателя полка "Азов" и лидера "Национального Корпуса" Андрея Билецкого, третьего командира "Азова" и руководителя Центрального штаба "Нацкорпуса" Максима Жорина.

Концепция констатирует невозможность исключительно дипломатического возвращения Крыма и Донбасса, а также предусматривает необходимость наращивания Украиной экономического и военного потенциалов для реализации предлагаемого плана действий.

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Автор: Иван Бойко