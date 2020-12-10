С начала действия карантинных ограничений количество зарегистрированных безработных увеличилось почти на 60 тысяч.

Одним из последствий введения в Украине так называемого карантина выходного дня стал рост уровня безработицы. По состоянию на сегодня в стране насчитывается 420 тысяч только официально зарегистрированных безработных.

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Как отметил премьер, карантин выходного дня не имел значительного влияния на экономику Украины и в целом ВВП сильно не пострадал.

«Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам», – заявил премьер.

По его словам, в марте на начало карантина в Украине была 361 тысяча зарегистрированных безработных, месяц назад – 396 тысяч, а сегодня – уже 420.

«Вы видите – после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина», – сказал Шмыгаль.

Карантин в Украине: ужесточение ограничений

9 декабря Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе 2021-го.

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Об основных запретах во время январского карантина читайте по ссылке.

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Автор: Катерина Шварц