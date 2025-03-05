В стране призывают готовить больше жилых мест в случае приезда беженцев.

В Германии ожидают новую волну украинских беженцев из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины, пишет Welt.

"В связи с решением США прекратить военную помощь Украине растет риск того, что большое количество людей направится на север Германии", - отметил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW) Андреас Брайтнер.

По его словам, земля Мекленбург Передняя Померания и Гамбург должны создать больше жилых мест для украинцев.

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"Я предполагаю, что многие украинцы приедут на север Германии, как это было три года назад, еще и потому, что многие их соотечественники уже живут здесь", - объяснил Брайтнер.

Он добавил, что жилищные компании должны строить квартиры быстрее.

"В то же время мы не должны забывать о социальной инфраструктуре, такой как школы и детские сады", - подчеркнул директор VNW.

В Welt напомнили, что через три года после начала полномасштабной войны правительство США временно приостановило военную помощь для Украины, поставив страну в тяжелое положение.

"Президент Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения, согласно заявлению Белого дома. Поэтому помощь будет приостановлена и пересмотрена до дальнейшего уведомления", - добавили в материале.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее эксперт Андрей Гайдуцкий рассказал, сколько украинских беженцев могут вернуться из-за границы после войны. По его словам, вернуть часть украинцев обратно из других стран все еще возможно, но для этого нужно создать необходимые условия.

Также сообщалось, что в Чехии продлили защиту для некоторых украинских беженцев. Известно, что беженцы, проживающие в Чехии более двух лет, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране.

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