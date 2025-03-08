По его мнению, один из факторов - уменьшение заработков самих мигрантов и работников.

Главный фактор падения объемов переводов в Украину из-за рубежа имеет безопасностный характер. Такое мнение высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии УНИАН.

"Есть большое количество беженцев, которые остаются за границей, релоцируют к себе семьи, учат языки, находят работу. Более-менее активные беженцы уже действительно ассимилировались за рубежом. Если человек перевозит семью к себе, то обрывает связи с Украиной. Больше некому перечислять деньги", - пояснил специалист.

Он уточнил, чтобы под "безопасностью" он понимает не только угрозы обстрелов, но и фактор мобилизации, который играет все большую роль в вопросах релокации.

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Второй фактор, по мнению Шевчишина, заключается в том, что украинские и зарубежные компании все активнее вывозят за границу своих сотрудников:

"Например, айтишники. Экспорт ІТ продолжает снижаться в Украине - и существенно снижаться. Потому что одно из требований от зарубежных заказчиков - быть релоцированным и держать деньги где-то в более стабильной стране, такой как Польша. Этого требуют иностранные заказчики, чтобы не было рисков по завершению заказанных проектов. Потому что есть риски энергетические, есть нестабильный интернет, а еще исполнителя может просто забрать ТЦК, - продолжает аналитик. - Соответственно, та часть переводов, которая была оплатой труда, снижается. А в зарубежных переводах всегда было две части - это, собственно, частные переводы от гастарбайтеров и оплата труда удаленных рабочих".

По его словам, третий фактор - переход на переводы в криптовалюте, чтобы обойти налоги, которые в прошлом году выросли. Поэтому часть ФЛП, по мнению Шевчишина, находится в "серой зоне" и теперь получает оплату в "крипте".

"Все ограничения имеют влияние на переводы, потому что, на самом деле, здесь происходит комбинированное влияние различных факторов. Фактор налогов тоже. Но работа "в белую" для многих очень важна. Люди сознательно платят налоги, чтобы поддержать государство", - уточнил эксперт.

По его мнению, следующий фактор - уменьшение заработков самих мигрантов и заробитчан.

"Ситуация на рынке труда в Европе, на самом деле, не очень хорошая. Мы видим значительную инфляцию на фоне замедления экономики ЕС. У гастарбайтеров теперь остается меньше денег, чем раньше", - добавил аналитик.

Денежные переводы в Украине - последние новости

Нацбанк готов отменить ограничение в 150 000 гривен на исходящие переводы с карты на карту через один-два месяца. Но для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

Глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что в регуляторе и ранее объясняли, что эти ограничения временные и сами по себе не смогут побороть такое явление, как дропы. Сделать это можно только комплексом мер, в частности законом о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает НБУ.

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