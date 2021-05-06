Львовяне отмечают 765-ю годовщину со дня основания города / фото Мирослава Бзикадзе

Во Львове сегодня по случаю 765-й годовщины со дня основания города на площади Рынок состоялась торжественная церемония.

Читайте такжеВо Львовской области мужчина продавал коммунистический флаг с Лениным (фото)Как передает корреспондент УНИАН, уже второй год подряд в связи с карантинными ограничениями из-за COVID-19 празднование Дня города проходит по-особенному – никаких массовых мероприятий во Львове не планируют, однако у главного входа в городскую Ратушу все же состоялась торжественная церемония с королем и королевой, рыцарями и поднятием знамена города.

В центре города состоялась торжественная церемония / фото Мирослава Бзикадзе

В церемонии приняли участие исторические реконструкторы «Ордена Паладинов». Также присоединились общественные деятели и историки. Ее цель – показать Львов как столицу древнего королевства с 700-летней историей.

По случаю Дня города львовян вернули в 1300 год / фото Мирослава Бзикадзе

«Мы реконструируем события 1300 года – период максимального расцвета средневекового государства, когда Королевство Руси было сильным и крепким, а город Льва был его столицей. Надеемся, что такая концепция станет традиционной для нашего города, как это есть во многих странах Европы», – сказал руководитель военно-исторического клуба «Орден Паладинов» Виталий Федоринин.

Никаких массовых мероприятий на День города во Львове не планируют / фото Мирослава Бзикадзе

По словам директора департамента развития Львовского городского совета Натальи Бунды, особенность церемонии в том, что отныне это будет новый официальный церемониал почетного караула по случаю Дня города, который будут проводить ежегодно.

фото Мирослава Бзикадзе

«Церемония создана по лучшим европейским образцам стилизованных исторических торжеств. 1300 год - это золотой век средневекового государства, столицей которого в то время был Львов. Королевству Руси на тот момент был 101 год, и еще был жив король Лев Данилович, а сам Львов был столицей огромного Королевства Руси. Более полувека существовал королевский двор с его традициями, этикетом и пафосом», - отметила Бунда.

фото Мирослава Бзикадзе

Учитывая пандемию, все участники, которые присоединились к торжеству, придерживались карантина: были в масках и старались сохранять дистанцию. Для этого временно перекрыли движение трамваев по площади Рынок.

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Автор: Мирослава Бзикадзе