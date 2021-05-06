Во время торжественной церемонии в центре города жителей и гостей города с праздником поздравили король и королева, а возле Ратуши выстроился почетный караул.

Во Львове сегодня по случаю 765-й годовщины со дня основания города на площади Рынок состоялась торжественная церемония.

Читайте такжеВо Львовской области мужчина продавал коммунистический флаг с Лениным (фото)Как передает корреспондент УНИАН, уже второй год подряд в связи с карантинными ограничениями из-за COVID-19 празднование Дня города проходит по-особенному – никаких массовых мероприятий во Львове не планируют, однако у главного входа в городскую Ратушу все же состоялась торжественная церемония с королем и королевой, рыцарями и поднятием знамена города.

В церемонии приняли участие исторические реконструкторы «Ордена Паладинов». Также присоединились общественные деятели и историки. Ее цель – показать Львов как столицу древнего королевства с 700-летней историей.

«Мы реконструируем события 1300 года – период максимального расцвета средневекового государства, когда Королевство Руси было сильным и крепким, а город Льва был его столицей. Надеемся, что такая концепция станет традиционной для нашего города, как это есть во многих странах Европы», – сказал руководитель военно-исторического клуба «Орден Паладинов» Виталий Федоринин.

По словам директора департамента развития Львовского городского совета Натальи Бунды, особенность церемонии в том, что отныне это будет новый официальный церемониал почетного караула по случаю Дня города, который будут проводить ежегодно.

«Церемония создана по лучшим европейским образцам стилизованных исторических торжеств. 1300 год - это золотой век средневекового государства, столицей которого в то время был Львов. Королевству Руси на тот момент был 101 год, и еще был жив король Лев Данилович, а сам Львов был столицей огромного Королевства Руси. Более полувека существовал королевский двор с его традициями, этикетом и пафосом», - отметила Бунда.

Учитывая пандемию, все участники, которые присоединились к торжеству, придерживались карантина: были в масках и старались сохранять дистанцию. Для этого временно перекрыли движение трамваев по площади Рынок.

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Автор: Мирослава Бзикадзе