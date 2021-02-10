Вскоре запланирован старт "десанта" в еще шести городах.

В рамках социальной инициативы Женского движения «ЗА МАЙБУТНЄ» 9 февраля в Нежине, Ужгороде и Житомире стартовали курсы по самообороне.

Об этом сообщается на официальной странице движения в Facebook.

Организаторы отмечают, что тренировки являются полностью бесплатными и доступны для женщин любого возраста. Дважды в неделю занятия для женщин проводят профессиональные тренеры и мастера спорта.

По словам представительниц женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ", курсы по самообороне пользуются значительной популярностью. Поэтому проект будут развивать и в дальнейшем. Вскоре запланирован старт «десанта» в еще шести городах.

"Запрос на обучение самообороне очень значительный. Ведь женщины не только учатся эффективно противодействовать физической агрессии, но и переносить это состояние "победительницы" из спортивного зала в свою повседневную жизнь, используя его для саморазвития и достижения новых целей", - рассказывает координатор всеукраинского проекта «Женский десант» Мерьям Неотнича.

Напомним, что ранее курсы по самообороне женский десант заработали всего в 12 городах Украины. В частности, в Киеве, Одессе, Херсоне, Черновцах, Покровске, Светловодске, на Волыни, в Ивано-Франковске и Херсоне.

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Автор: УНИАН