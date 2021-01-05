В Дарницком районе Киева зафиксирован случай бешенства у котенка.
Читайте такжеВоды там больше нет: в сети показали фото пересохшего водохранилища в КрымуОб этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве.
Так, 31 декабря 2020 года в городское Объединение ветеринарной медицины животных обратилась жительница Дарницкого района. Она доставила труп бездомного котенка, который укусил ее накануне.
Было выяснено, что в течение двух недель женщина подкармливала бездомную кошку и ее котенка в возрасте примерно 5-6 месяцев на территории своего дачного участка, где также содержится собака. 29 декабря котенок напал на собаку, при попытке его отогнать, животное укусило женщину.
В период с 29 по 31 декабря котенок находился на территории дачного участка, ухудшения аппетита и проявления несвойственного поведения не отмечалось. Утром 31 декабря хозяйка обнаружила, что животное умерло. В тот же день потерпевшая обратилась за получением антирабической помощи в травмпункт.
«Исследование на бешенство показало свечение, характерное для бешенства животных. Об установлении заболевания бешенством уведомили Киевскую городскую государственную администрацию, принимаются меры по его ликвидации», - сообщили в Госпродпотребслужбе.
В службе напомнили, что с учетом того, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, имеющими многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки), необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных и тех, которые проживают рядом.
Профилактические рекомендации - не пропускать прививки домашним любимцам. Вакцинацию животному необходимо делать ежегодно. В случае укуса или ослюнения следует немедленно обращаться за медицинской помощью.
Вам может быть интересно
- На Житомирщине в городе ввели карантин из-за бешеной белка
- Село на Николаевщине закрыли на карантин из-за птичьего гриппа
- На Кировоградщине женщину укусила бешеная лиса, в районе ввели карантин
- На Кировоградщине бешеная овчарка покусала трех человек
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram