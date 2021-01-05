Котенок сначала напал на собаку, а потом на женщину.

В Дарницком районе Киева зафиксирован случай бешенства у котенка.

Читайте такжеВоды там больше нет: в сети показали фото пересохшего водохранилища в КрымуОб этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Так, 31 декабря 2020 года в городское Объединение ветеринарной медицины животных обратилась жительница Дарницкого района. Она доставила труп бездомного котенка, который укусил ее накануне.

Было выяснено, что в течение двух недель женщина подкармливала бездомную кошку и ее котенка в возрасте примерно 5-6 месяцев на территории своего дачного участка, где также содержится собака. 29 декабря котенок напал на собаку, при попытке его отогнать, животное укусило женщину.

В период с 29 по 31 декабря котенок находился на территории дачного участка, ухудшения аппетита и проявления несвойственного поведения не отмечалось. Утром 31 декабря хозяйка обнаружила, что животное умерло. В тот же день потерпевшая обратилась за получением антирабической помощи в травмпункт.

«Исследование на бешенство показало свечение, характерное для бешенства животных. Об установлении заболевания бешенством уведомили Киевскую городскую государственную администрацию, принимаются меры по его ликвидации», - сообщили в Госпродпотребслужбе.

В службе напомнили, что с учетом того, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, имеющими многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки), необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных и тех, которые проживают рядом.

Профилактические рекомендации - не пропускать прививки домашним любимцам. Вакцинацию животному необходимо делать ежегодно. В случае укуса или ослюнения следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

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Автор: Инна Андалицкая