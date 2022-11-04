Однако, по его мнению, Путин не отдаст Лукашенко контроль над "ядерной кнопкой".

Офицеры артиллерийских войск Беларуси приняли участие в учениях в России, которые связаны с логистикой и хранением ядерных снарядов.

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире "Эспрессо" заявил, что таким образом ведется подготовка к хранению тактических ядерных зарядов на территории Беларуси.

"К нам поступает информация о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Уже идет подготовка к тому, чтобы тактические ядерные заряды могли появиться в Беларуси. Об этом говорили сами Путин с Лукашенко. Последняя информация - офицеры белорусских артиллерийских войск находились на учениях в России, где они принимали участие в подготовке, которая связана с логистикой и хранением ядерных снарядов", - сказал он.

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Однако Латушко убежден, что Путин никогда не отдаст Лукашенко контроль над "ядерной кнопкой".

"Встанет вопрос, что на территории Беларуси появится ядерное оружие и это будет большей угрозой для Украины и Запада. Запад должен ответить на два вопроса - готовы ли они сделать что-то, чтобы не допустить этого и второе - если это случится, готовы ли они жить на пороховой бочке", - отметил оппозиционер.

По его мнению, Лукашенко при поддержке Кремля строит КНДР 2.0.в центре Европы.

"Ядерные боеприпасы могут быть установлены на ракетные установки "Точка-У". Модифицированная версия может переносить заряд в 10 килотонн. Для Лукашенко наличие ядерного оружия - сверхзадача. Он считает, что это гарантирует ему правление до смерти в Беларуси, потому что если у него ядерное оружие, то кто пойдет на смену власти. Для РФ - это расширение сфер влияния, угроз Запада, возможность размещения российских группировок в Беларуси и создание ядерного защитного зонта над ними. Худший вариант, когда ядерный удар будет нанесен с территории Беларуси - куда будет ответ - по РФ или Беларуси, если у нас будет размещено ядерное оружие", - подытожил экс-посол.

Роль Беларуси в войне

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля после вторжения РФ. С самого начала Беларусь стала плацдармом для оккупационной армии. Многие ракетные удары по украинским городам наносятся именно оттуда.

10 октября 2022-го Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

По состоянию на 28 октября Лукашенко передал РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов за 7 месяцев.

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