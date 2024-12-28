Детективы Бюро экономической безопасности г. Киева уже вторую неделю имитируют проведение обысков на территории Одесского морского торгового порта. Об этом говорится в жалобе частных предприятий в Офис Президента, Офис Генерального прокурора, БЭБ Украины, ГБР Украины и Совет по поддержке предпринимательства Украины, пишет kp.ua.

Как утверждают предприниматели, начиная с 19 декабря детективы БЭБ под надуманным предлогом неуплаты налогов блокируют работу десятков предприятий, работающих в порту. От этого страдает не только бизнес, но и трудовые коллективы - водители, крановики, технический персонал.

Отмечается, что детективы каждое утро прибывают на место проведения обыска, где зачитывают постановление о необходимости "возобновления" следственного действия", а вечером того же дня детектив зачитывает "остановку" следственного действия. При этом, в постановлении Киевского районного суда Одессы от следственного судьи Тишко Д.А. идет речь об обыске, но нет ни слова об аресте имущества, который фактически происходит.

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Более того, никаких следственных, розыскных действий фактически не проводится. Большинство сотрудников правоохранительных органов находятся на территории порта вообще без каких-либо поручений и объяснить, что они делают и какую цель преследуют - не могут. На ночь в порту остается сотрудник БЭБ, который продолжает блокирование деятельности частных предприятий.

Как констатируют предприниматели, в частных разговорах правоохранители уверенно заявляют, что будут "находиться на объекте" до 15 января, хотя постановление имеет срок только до 10 января. Бизнес делает вывод, что правоохранители заблаговременно уверены в продолжении действия постановления.

Предприниматели в своем обращении констатируют, что на самом деле целью таких незаконных действий правоохранителей является не необходимость расследования уголовного производства, а противодействие хозяйственной деятельности ряда предприятий. Так, например, при отсутствии каких-либо запретов по декларированию товара и распорядительных документов - автовозы из порта не выпускаются, водители остаются заложниками ситуации.

Неправомерные действия детективов БЭБ уже привели к остановке и блокированию любых финансово-хозяйственных операций по вывозу товара из порта (экспорта), блокируется деятельность десятков предприятий, которые даже не указаны в постановлении на обыск. Кроме того, блокируется работа всех кранов на территории порта: правоохранители заставляют всех крановиков покинуть свое рабочее место и опечатывают технику.

Вследствие этого компании-экспортеры несут дополнительные расходы, связанные с хранением товара на территории порта, невозможностью нагрузить и вывезти товар в соответствии с условиями действующих контрактов, несут дополнительные расходы за простой и пребывание судов на территории порта.

Кроме всего прочего, страдает трудовой коллектив этих компаний, который не может работать и уже прибегает к крайним действиям, публично поджигая шины в знак протеста.

Подытоживая, бизнес указывает, что на фоне тотального блокирования "Зернового коридора" страной-агрессором, от чего страдают международные партнеры Украины, происходит еще и "внутреннее блокирование", что может привести к международному скандалу. Кроме того, действия правоохранителей блокируют своевременную уплату налогов в бюджет, а соответственно и поступление валютной выручки в Украину, что в условиях войны недопустимо.