Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения остается стабильно тяжелым, его осмотрели известные нейрохирурги.
Читайте такжеБалуха ввели в медикаментозную кому-СМИ
Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила в Facebook.
«Новости от лечащих врачей В. Балуха: «Пациент стабильно тяжелый. Володя обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели Владимира известные нейрохирурги, в частности, профессор Н. Полищук», - отметила депутат.
Она также сообщила, что 10 сентября Балуха в присутствии представителей полиции, поскольку идет следствие, посетил отец Климент, прочитал молитву на выздоровление.
Балуха избили: что известно
Балуха ночью 8 сентября избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей. Также у Балуха черепно-мозговая травма, его прооперировали.
По факту нанесения телесных повреждений Балуху открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.
Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинском.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram