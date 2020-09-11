Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены известные нейрохирурги, в частности, профессор Николай Полищук.

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения остается стабильно тяжелым, его осмотрели известные нейрохирурги.

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Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«Новости от лечащих врачей В. Балуха: «Пациент стабильно тяжелый. Володя обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели Владимира известные нейрохирурги, в частности, профессор Н. Полищук», - отметила депутат.

Она также сообщила, что 10 сентября Балуха в присутствии представителей полиции, поскольку идет следствие, посетил отец Климент, прочитал молитву на выздоровление.

Балуха избили: что известно

Балуха ночью 8 сентября избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей. Также у Балуха черепно-мозговая травма, его прооперировали.

По факту нанесения телесных повреждений Балуху открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.

Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинском.

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Автор: Константин Гончаров