В авиакатастрофе погибли 26 курсантов и офицеров, выжить удалось лишь одному курсанту.

Государственное бюро расследований (ГБР) восемь месяцев изучало возможные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, в результате которой погибли 26 военных, курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил. Окончательный ответ нашли в записях черных ящиков.

Читайте такжеРасследование авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом завершеноОб этом говорится в сюжете ТСН.

25 сентября 2020 года, 20:44.

Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавляю!"

Командир экипажа: "Флюгуй, бл**ь!"

Бортовой техник: "Флюгую левый!!! Во флюгере ... управление как?"

Командир экипажа: "Никак!!!"

Связь оборвалась.... Это были последние секунды полета Ан-26.

В тот день, в пятницу, 25 сентября 2020 года, в Чугуевской воинской части происходили учебные полеты. На самолет Ан-26Ш, то есть штурманскую версию, загрузилась группа курсантов штурманов с инструктором. И экипаж, среди которых было 2 курсанта-летчика Харьковского национального университета Воздушных сил. Всего 27 человек. Следователи и эксперты, которые уже завершили досудебное расследование, утверждают, что это является нарушением номер один.

"Вот видите, здесь 10 рабочих мест. Здесь должно было сидеть 10 человек, а сидело 20. Почему здесь сделано по 2 места?. Инструктора место вот ... ты сидишь, это устройство на тебя смотрит и тут может инструктор подсесть и сказать: "Смотри сюда". Для этого было", - говорит руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Александр Рувин.

Эти слова означают, что даже если бы все пошло так, как пошло, смертей могло быть меньше. Но в воинской части Чугуева акцентируют: совместное обучение штурманов и летчиков - практика многих лет.

"Ограничений по количеству людей нет", - утверждал на суде командир воинской части Чугуева Вячеслав Глазунов.

"Мы отрабатывали много версий и пришли к выводу, что указанное было сделано чисто из такой ленивости. Почему? Потому что для чего тратить лишнее время, если можно всех загрузить отработать. Это гораздо быстрее будет", - говорит заместитель руководителя управления по досудебному расследованию военных уголовных правонарушений ГБР Ярослав Лешенко.

Впрочем, это лишь вершина айсберга, в ГБР увидели целую цепочку похожих решений и действий, которые привели к катастрофе.

Что, слово за словом, подтверждают последние переговоры в пилотской кабине. Дело в том, что один штурвал был в руках 30-летнего командира экипажа Богдана Кишени, другим руководило два курсанта – по очереди, с позывными 97 и 99.

Курсант "97": "97, 600…"

Курсант "99": "99, взлет 600"

Курсант-летчик за штурвалом может сидеть, но на борту не должно быть ни одного человека. Это как учиться водить автобус сразу с пассажирами.

"Основному пилоту становится плохо в полете, что курсант-летчик может сделать?",- говорит следователь.

Поэтому, по всем нормам безопасности, полный борт людей должны были пилотировать 2 опытных летчика.

Курсант "97": "97, 600…"

Курсант "99": "99, взлет 600"

Руководитель полетов: "99, взлетайте, 600...."

Роковой момент, считают следователи. Руководитель полетов Александр Жук дал добро на взлет борта для выполнения упражнения "конвейер".

"Конвейер" - это намотка кругов самолетом без остановки. Взлет, круг, заход на посадку, касание земли где-то 20 секунд и снова взлет. Но по таблице полетов того дня, эта группа должна была осуществлять совсем другое упражнение "заруливание". Она предусматривает взлет, круг, посадку, полную остановку и заруливание в бокс. Где самолет осматривается техниками, а группы курсантов сменяют друг друга.

В 2018 году командующий Воздушных сил Сергей Дроздов подписал временный курс летчиков, разрешающий взлет конвейером на самолетах Ан. "Конвейерные полеты на Ан-26 выполняются со времени его постройки. Особенно на военно-транспортных самолетах", - сказал в суде командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов.

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Автор: Ирина Погорелая