Арии – о коронавирусе: артисты днепровского театра показали, как репетируют на карантине (видео)

Вернуться к репетициям в группах до 50 человек уже во вторник смогут творческие коллективы по всей стране.

Артисты днепровского театра продемонстрировали, как они готовятся к выступлениям после завершения карантина.

Читайте такжеКарантин в Украине: запорожские волонтеры помогают нуждающимся продуктами (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что вернуться к репетициям в группах до 50 человек уже во вторник смогут творческие коллективы по всей стране. Это одно из ослаблений карантина, которое приняло правительство на этой неделе.

«Пока же, во время карантина, опера – в гостиной, балет – в спальне, а арии – о коронавирусе», – говорится в сюжете.

Ранее УНИАН сообщал, как зарубежные курорты готовятся принимать туристов.