Арии – о коронавирусе: артисты днепровского театра показали, как репетируют на карантине (видео)
12:10, 08 мая 2020Общество
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Вернуться к репетициям в группах до 50 человек уже во вторник смогут творческие коллективы по всей стране.
Артисты на карантине: днепровский балет танцует в спальне, а оркестр играет в Zoom
Артисты днепровского театра продемонстрировали, как они готовятся к выступлениям после завершения карантина.
Читайте такжеКарантин в Украине: запорожские волонтеры помогают нуждающимся продуктами (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что вернуться к репетициям в группах до 50 человек уже во вторник смогут творческие коллективы по всей стране. Это одно из ослаблений карантина, которое приняло правительство на этой неделе.
«Пока же, во время карантина, опера – в гостиной, балет – в спальне, а арии – о коронавирусе», – говорится в сюжете.
Ранее УНИАН сообщал, как зарубежные курорты готовятся принимать туристов.
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