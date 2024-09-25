Артем Бояренко написал в редакцию письмо, в котором требовал опубликовать опровержение.

Издание "Конфликты и законы" заявляет о давлении со стороны прокурора ОГП Артема Бояренко, который прислал в редакцию письмо с выражением недовольства по поводу расследования его состояния.

Об этом говорится на сайте издания.

Предметом претензий Бояренко стало расследование "Конфликты и Законы", в котором журналисты выяснили, что прокурор для легализации приобретения нового авто продал свою старую машину собственному отцу по цене почти втрое выше оценочной. Причем, согласно декларации Бояренко, Юрий Бояренко и так имел право пользования этой машиной.

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Однако вместо объяснений, зачем он продал отцу имущество, которым тот и так имел права пользоваться, Артем Бояренко написал в редакцию письмо, в котором требовал опубликовать опровержение. В своем обращении прокурор не объясняет причин подозрительной сделки, зато требует исправить фрагмент, который касается срока пользования отцом указанного автомобиля, настаивая на том, что этот срок меньше, чем указано в расследовании. Среди других правок, на которых настаивает прокурор - требование убрать кавычки в словах "продал" и "заплатил".

В издании отмечают, что расценивают письмо как проявление давления правоохранителя и ожидают его дальнейшей агрессивной активности.

"Призываем господина прокурора не давить на журналистов, заниматься своими прямыми обязанностями и не обманывать НАПК и украинское общество в своих декларациях", - отмечается в заявлении редакции.