Американские дипломаты призывают РФ прекратить запугивание религиозных сообществ и принуждение к воинской службе на оккупированном полуострове.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки выражают обеспокоенность недавними обысками и задержаниями в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российские незаконные оккупационные власти должны прекратить запугивание религиозных сообществ и принуждение к воинской службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных. Крым - это Украина", - заявили американские дипломаты.

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Новые аресты татар в оккупированном Крыму: что известно

17 февраля с четырех часов утра в оккупированном Крыму силовики массово начали обыскивать дома крымских татар в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.

В результате обысков были задержаны семеро крымских татар - Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Абдулборий Махамадаминов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров.

По данным российской ФСБ, им инкриминируется ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) Уголовного кодекса РФ за причастность к исламской политической партии Хизб ут-Тахрир.

Украинские правоохранители по этим фактам возбудили уголовные производства по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Затем подконтрольный России "суд" арестовал семерых задержанных крымских татар.

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Автор: Виталий Саенко