Шестерых задержанных заключили под стражу до 15 апреля, одного – до 14 апреля.

Подконтрольный России "суд" арестовал семерых крымских татар, задержанных в результате утренних обысков в оккупированных Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.

Как сообщает Крымская солидарность, были задержаны Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Абдулборий Махамадаминов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров.

Шихаметову избирали меру пресечения в "Ленинском райсуде" Севастополя – его арестовали до 14 апреля.

По словам адвоката Алексея Ладина, во время заседания его подзащитный заявил, что оперативники ФСБ РФ подбросили ему во время обыска три предположительно запрещенные книги. По данному факту Ладин намерен подать заявление в военно-следственный комитет.

Поддержать других шестерых задержанных к зданию "Киевского райсуда" в Симферополе, где им избирали меру пресечения, пришли более 300 человек. Задержанных крымских татар арестовали до 15 апреля.

Задержание крымских татар в Крыму: детали

17 февраля с четырех часов утра в оккупированном Крыму силовики массово начали обыскивать жилища крымских татар в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.

В результате обысков были задержаны семеро крымских татар.

По данным российской ФСБ, им вменяется ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) Уголовного кодекса РФ за причастность к исламской политической партии Хизб ут-Тахрир.

Украинские правоохранители по указанным фактам возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

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Автор: Антонина Доломанжи