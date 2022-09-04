Советник ОП не раз успокаивал украинцев после начала полномасштабного вторжения РФ, но в этот раз не стал.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович не стал успокаивать украинцев, как он это делает обычно. А наоборот - призвал готовиться к сложным временам.

Неожиданное предупреждение из уст советника ОП прозвучало во время эфира на "Фейгин.Live".

"Мы, конечно, вернем все наши территории. Но общество должно приготовиться к тому, что это будет долго и очень тяжело, и кровью. Потому что наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся", - заявил он. Видео дня

Напомним, Алексей Арестович - самое известное украинское успокоительное во время полномасштабной войны. Но есть у советника Офиса президента Украины и хейтеры. Один из лагерей критиков политика возник из-за его фразы о завершении войны через "2-3 недели".

2 апреля 2022 года Алексей Арестович сказал журналистам во время визита в освобожденный от российских оккупантов Ирпень, что исход этой войны будет решен через 2-3 недели.

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