Значительная часть хейтеров Арестовича критикует его за фразу про "2-3 недели".

Алексей Арестович - самое известное украинское успокоительное во время полномасштабной войны. Но есть у советника Офиса президента Украины и хейтеры. Один из лагерей критиков политика возник из-за его фразы о завершении войны через "2-3 недели"

В эфире "Сніданку з 1+1" Арестович пояснил, что он имел в виду, говоря о таких сроках.

"Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта и единственное, чего касалось, - это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал:"2-3 недели". И она завершилась через 2-3 недели", - подчеркнул он.

По словам советника Офиса президента, он сам позже, когда хейтери начали это использовать, начал воспринимать это как мем и сам начал умышленно себя высмеивать.

Напомним, 2 апреля 2022 года Алексей Арестович сказал журналистам во время визита в освобожденный от российских оккупантов Ирпень, что исход этой войны будет решен через 2-3 недели.

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