После поездки в Трускавец и выступления там в роли ди-джея Арахамия показался с перебинтованной рукой.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во вторник, 5 октября, пришел в Верховную Раду с перебинтованной правой рукой.

Читайте такжеАрахамия "наехал" на "УЗ" из-за пересадки журналистов во время поездки в ТрускавецСоответствующее фото опубликовала "Страна".

"У Арахамии забинтованная рука. Неудачно диджеил в Трускавце?" - пишет СМИ в своем Telegram-канале.

Кроме того, как утверждает издание, Арахамия убеждал нардепа от "Батькивщины" Антона Яценко голосовать за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Как сообщалось, заседание парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский, закончилось в ночь на 3 октября гала-концертом.

Начался вечер с выступления главы фракции Давида Арахамии, он сыграл на барабанах. Он же и закрывал вечер, выступив как DJ David Braun.

Ранее на сборах молодежного крыла партии "Слуга народа" в Скадовске глава фракции СН Давид Арахамия выступил в качестве ди-джея David Braun, а глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко был ведущим вечеринки.

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Автор: Ольга Робейко