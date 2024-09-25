Бизнесмен назвал подозрение по делу "смешным", потому что, по его словам, он продал свои акции, получил деньги и отдал их "ПриватБанку".

Подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому, который уже год находится в СИЗО, вручили после звонка из Америки. Об этом он заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда в четверг, 24 сентября.

"Была поездка в Америку год назад, в августе, руководящего состава антикоррупционной вертикали, там был и ВАКС, и НАБУ руководитель, и руководитель САП. Они вместе были в ЕС, и там, в результате этой поездки, я не знаю, о чем они говорили, не присутствовал... Но после этой поездки был срочный звонок сюда и сказали, что Коломойскому, давайте делайте что хотите, быстро подозрение, и появился вот этот эпизод в 531 деле, единственный, в котором привязали, и тому подобное... И срочно делайте экспертизу где-то. Они побежали в институт СБУ, СБУ сделала им еще одну экспертизу, но узнала о том, что планируется дать подозрение после возвращения руководства из США. Поэтому они перехватили инициативу, срочно вручили мне 2 сентября уже по линии БЭБа", - рассказал Коломойский.

НАБУ за год ни разу не допросило его по делу, касающемуся взаимоотношений бывшего владельца с национализированным "ПриватБанком".

Видео дня

По словам Коломойского, допрос назначали и переносили минимум 13 раз.

"С сентября прошлого года у меня вообще ни одного допроса не было. По этому поводу меня не допрашивали. В ОЗДС все прослушивается. Они там не хотят допрашивать. А к ним меня не везут, потому что СБУ не может из своих рук выпустить", - заявил бизнесмен.

Коломойский назвал подозрение по делу "смешным", потому что, по его словам, он продал свои акции, получил деньги и отдал их "ПриватБанку".

Дело Коломойского - детали

Стоит отметить, что речь идет о производстве, которое расследует НАБУ и касается взаимоотношений бывшего владельца Игоря Коломойского с национализированным "ПриватБанком". В августе детективы НАБУ продлили расследование, которое и без того длится семь лет. Защита Коломойского считает это решение незаконным и пытается его обжаловать.

Сроки досудебного расследования по этому делу уже истекали в 2021 году. Это было признано соответствующим судебным решением, в частности апелляционным судом. Тогда Коломойский в этом деле перестал быть подозреваемым. Но следствие смогли возобновить и соответственно сделать Игоря Коломойского снова подозреваемым.

Защита бизнесмена такие действия детективов считает незаконными. Считают, что права их подзащитного нарушены. В общем 61-летний Игорь Коломойский, который жалуется на ухудшение состояния здоровья, находится в СИЗО уже почти 13 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: