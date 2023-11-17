Жалобу подали из-за неудовлетворительной работы прокуроров.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины сегодня, 17 ноября, рассматривает жалобу украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

"Апелляционная жалоба на определение ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности", - говорится в сообщении.

Заседание начнется в 9:30.

Дело Коломойского – что известно

Бизнесмен Игорь Коломойский находится под арестом с начала сентября, когда ему объявили подозрение. Сначала суд определил размер залога в размере 509 миллионов гривень, но позже ее увеличили почти до 3,9 миллиарда гривень.

Коломойского подозревают в завладении 5,8 миллиарда гривень в 2013-2014 с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

Несмотря на заявления адвокатов бизнесмена о неудовлетворительном состоянии здоровья, суд первой инстанции и апелляционный суд отказываются отпустить его из-под стражи.

Адвокаты напомнили, что у Коломойского серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют постоянного наблюдения врача и делают невозможным его пребывание в СИЗО.

Кроме того, защитники настаивают на том, что залога является непомерным для их клиента.

16 ноября Апелляционный суд оставил украинского бизнесмена под стражей.

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