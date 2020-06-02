Поможет ли обещание Зеленского достроить жилищные комплексы "Укрбуда"

Анна Бредихина

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский дал публичное обещание, что 23 недостроенных жилых комплекса корпорации «Укрбуд» будут завершены другим столичным застройщиком «Киевгорстроем». А около четырнадцати тысяч инвесторов с семьями хоть с опозданием, но заселяться в свои дома.

Спустя полгода дело не сдвинулось с мертвой точки, не смотря на заверения первого лица государства.

За ширмой нелепых оправданий и уклончивых ответов представителей властей кроется желание, как государственных, так и коммерческих структур по-максимуму выжать из ситуации с недостроями.

Зеленский попросил мэра Киева Виталия Кличко подключиться к решению проблем с остановленным строительством «Укрбуда», а тот, в свою очередь, пожаловался на уйму сложностей в процессе передачи объектов и бюрократическую волокиту со стороны госорганов.

За ширмой нелепых оправданий и уклончивых ответов представителей властей кроется желание, как государственных, так и коммерческих структур по-максимуму выжать из ситуации с недостроями. От игр застройщиков и чиновников, в первую очередь страдают простые гражданине, большинство из которых деньги на покупку долгожданной квартиры собирали всю свою жизнь.

Такие прецеденты также означают, что репутация надежного застройщика в нашей стране – это мыльный пузырь, который лопается при любой политической турбулентности.

Стоит возвратиться к истории. Пик деятельности одной из крупнейших строительных компаний страны корпорации «Укрбуд» пришелся на времена руководства страной Петром Порошенко. Но президентские и парламентские выборы в прошлом году стали переломными для компании. Началом конца стал проигрыш главы и собственника компании Максима Микитася на своем округе на досрочных выборах в Верховную Раду. Его политическое влияние ослабело.

К этому прибавилось падение спроса на рынке недвижимости и многомиллионные штрафы, наложенные на компанию Антимонопольным комитетом в результате участия в скандальном строительстве Шулявского моста в столице. Плюс конфликт менеджмента внутри компании, который осенью перешел в плоскость неразрешимого.

Весь этот ворох проблем погрузил корпорацию в пучину финансового кризиса, а ее собственника заставил со временем – избавиться от разорившегося дела.

Стоит заметить: «Укрбуд» была ширмой, а все финансовые потоки шли через подконтрольные Микитасю компании «Укрбуд девелопмент», Укрбуд инвест» и прочие.

К слову, на сегодня Микитась отправлен Судом в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере ста миллионов гривен. Он подозревается в присвоении 82 миллионов гривен государственных средств при афере с передачей квартир Нацгвардии.

В конце прошлого года «Укрбуд» заявил, что больше не будет заниматься жилищным строительством и заморозит недостроенные объекты из-за стратегических просчетов.

«Неготовность к году, когда прошли выборы, укрепление гривни. При этом, не была создана финансовая подушка. Также повлияли репетиционные риски, в связи с которыми финансовый поток уменьшился. Поэтому мы не можем самостоятельно справиться с этой ситуацией», - заявил гендиректор «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода.

В «Киевгорстрое», которому поручили достраивать объекты корпорации банкрота, сказали, что после проведенного аудита выяснилось: на достройку всех объектов «Укрбуда» компании не хватает более двух миллиардов гривен, которые невозможно привлечь без Государственного ипотечного учреждения. Но с другой стороны, компания не озвучила данные о количестве проданных квартир и другие детали, а значит, нельзя увидеть четкого подтверждения необходимости финансирования именно в названном объеме.

Примечательно, что принять недостроенные объекты «Укрбуда» хотел и другой застройщик «Интергалбуд», из чего можно сделать вывод, что коммерческий интерес к недостроенным объектам существует значительный.

В петиции к президенту Зеленскому, которая собрала свыше двадцати пяти тысяч подписей, инвесторы указали, что из 23 объектов «Киевгорстрой» принял в работу только пять жилых комплексов «Укрбуда», которые и так практически достроены. То есть, самые выгодные варианты, которые гарантировано можно продать дорого и без существенных расходов на достройку.

Принимать оставшиеся объекты «Киевгорстрой» не стал, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти. В частности, из-за задержек со стороны Государственной архитектурно-строительной инспекции, Киевской горадминистрации и горсовета, а также Минобороны.

Ситуация замерла на длительное время в виду свойственной ГАСИ несговорчивости, которая по формальным признакам многократно возвращает документы застройщикам из-за чего уже достроенные ЖК долго невозможно ввести в эксплуатацию.

Хотя, многие понимают, насколько избирательно работает принципиальность инспекции. Интересно придет ли этому конец, после решения правительства реформировать этот орган, как «логово» коррупции, или просто поменяется табличка?

Киевская городская администрация одна из первых может дать позитивный сигнал в возобновлении работ на стройках, отменив паевые взносы на участки, о чем просит «Киевгорстрой». Кроме того, для любой компании, строящей жилые дома в столице, ведение коммуникаций с общественностью является проблемой и головной болью, поэтому столичной мэрии и коммунальным предприятиям по силам не вставлять палки в колеса и облегчить подключение объектов к инженерным сетям.

Еще одна часть проблемы – это отказ Министерства обороны, на чьих землях ведется строительство нескольких объектов, переподписывать договора с новой компанией. Министерство выдвинуло требование об увеличении процента выделенных им квартир в новостроях.

К счастью, вопрос начинает разрешаться, и в Минобороны говорят, что механизм решения найден. Только зачем было столько месяцев тормозить процесс?

В конце концов, чтобы закончить строительство двух десятков жилищных комплексов, застройщику нужны миллиардные оборотные средства. Поэтому без финансовой помощи дело не сдвинется с мертвой точки.

К сожалению, пассивная позиция власти, включая офиса президента, о невмешательстве в критическую для тысяч украинцев ситуацию наталкивает на мысль о продолжающейся борьбе чиновников за наследие «Укрбуда».

Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, не вселяет надежду на быстрый успешный поиск заемных финансовых ресурсов. Можно, конечно, рассчитывать, что на свой страх и риск украинцы начнут покупать квартиры в недостроенных объектах, чем увеличат объемы оборотных средств. Но смогут ли это сделать обедневшие сограждане?

Вероятно, у каждой из сторон, от которых зависит, насколько быстро люди, вложившие значительные суммы в свое жилье, вселятся в купленные квартиры, есть свои причины затягивать процесс. Но общественность может о них лишь догадываться.

К сожалению, пассивная позиция власти, включая офиса президента, о невмешательстве в критическую для тысяч украинцев ситуацию наталкивает на мысль о продолжающейся борьбе чиновников за наследие «Укрбуда» . Вместо того, чтобы заставить стороны более эффективно и оперативно взаимодействовать и получить политические дивиденды, Зеленский, похоже, выпустил эту проблему из под контроля. Но обещания помощи будут помниться.

Анна Бредихина

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