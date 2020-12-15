Похоже, впереди инвестора снова ожидает сложная борьба.

16 декабря состоится заседание Верховного Суда, на котором ранее судимая и лишенная лицензии нотариус будет пытаться оспорить права британского инвестора на 5-ти комнатную квартиру в Киеве общей площадью 254,2 м.кв. Как отмечают журналисты, недвижимость иностранца в очередной раз пытаются "вернуть" известной мошеннице Оксане Чендей, которая недавно "вышла" из Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на "КП в Украине".

Скандальная история началась в 2006 году, когда АКБ "Форум" и британский бизнесмен Саркис Рамез Кхалил заключили кредитный договор на приобретение недвижимости. Воспользовавшись тем, что владелец находился за границей, участники преступной группы, как утверждается, подделали подпись британца и оперативно, с помощью частного нотариуса Марины Апатенко, переоформили кредитную квартиру.

Сообщается, что 21.11.2019 Киевский апелляционный суд признал неправомерными действия частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны касательно решения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и отменил решение о государственной регистрации права собственности, которое было выдано скандальному риэлтору Оксане Чендей (индексный номер 28066845 от 03.02.2016 года). Таким образом, суд признал Саркиса Рамеза Кхалила единственным законным владельцем квартиры по адресу: г.Киев, ул. Шумского, д. 1б. Однако приключения британца до сих пор не закончились.

Журналисты утверждают, что нотариус Марина Апатенко (после бракосочетания - Разумовская) ранее уже была осуждена по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко (зятя экс-регионала Сергея Кивалова). А 07.08.20 за многочисленные правонарушения она вообще была лишена лицензии. Высшая квалификационная комиссия нотариата аннулировала ее свидетельство нотариуса.

Отмечается, что на сегодня зарегистрировано более 200 судебных исков против Апатенко (Разумовской). Но экс-нотариус не только до сих пор на свободе, она еще пытается судиться за квартиру, к которой нотариус по логике не должна иметь никакого финансового интереса, ведь, по сути, она выступала только в роли государственного регистратора. Журналисты задаются вопросом - почему нотариус, которая сейчас уже и не нотариус, так активно защищает правомерность своих действий в Верховном суде?

Пресловутая квартира, как утверждается в материале, через мошенническую схему в 2016 году была оформлена в собственность известному "черному риелтору" Оксане Чендей, которая несколько лет провела в Лукьяновском СИЗО, по обвинению в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах. Дело №755/4718/17 находилось в производстве Днепровского районного суда Киева. Странным образом Оксана Чендей, заключенная в Лукьяновском СИЗО, выигрывала по этой квартире одно дело за другим в судах предыдущих инстанций. Отмечается, что и сам судебный процесс по уголовному делу над Чандей и её соучастниками растянулся на годы. Он до сих пор продолжается, но большой неожиданностью при этом стало то, что 14 мая 2020 года по постановлению суда об изменении меры пресечения на домашний арест Чендей вообще вышла из СИЗО на свободу. Журналисты допускают, что возможно, именно в ее интересах, экс-нотариус подала кассационную жалобу. А возможно и в интересах других, заинтересованных в квартире, лиц.

По мнению раньше осужденной и лишенной лицензии нотариуса Апатенко (Разумовской), с ее стороны не было никаких нарушений при регистрации квартиры на Чендей. Хотя при рассмотрении дела в Киевском апелляционном суде отмечалось, что подпись британца на документах была подделана, поскольку сам Саркис Рамез Кхалил находился за пределами Украины (о чем есть соответствующий штамп в паспорте). Более того Апатенко (Разумовская) утверждает, что ей вообще не было известно о апелляционном процессе, о котором она на самом деле вовремя и надлежащим образом была уведомлена.

По мнению юристов Адвокатского объединения "Вишневый и Партнеры" активность экс-нотариуса вероятно связана именно с увольнением из Лукьяновского СИЗО "черного риэлтора" Оксаны Чендей, которая пытается вернуться к "бизнесу".

В прошлом году обманутый британский бизнесмен Саркис Рамез Кхалил обращался с открытым письмом к Владимиру Зеленскому и Министру юстиции с просьбой защитить иностранных инвесторов от подобного мошенничества. Впоследствии иностранец радовался своей победе в Киевском апелляционном суде.

Журналисты полагают, что впереди инвестора снова ожидает сложная борьба. 16 декабря в помещении Верховного Суда по адресу: проспект Воздухофлотский, 28 состоится последнее заседание по делу, которое, как надеются журналисты, наконец поставит точку в этой истории. Судьи, которые будут вести заседание - Шипович Владислав Владимирович, Синельников Евгений Владимирович, Осиян Алексей Николаевич, Сакара Наталья Юрьевна и Хопта Сергей Федорович.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН