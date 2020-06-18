Андрей Богдан припарковал свою Tesla прямо поперек дороги – соцсети (фото)
14:55, 18 июня 2020Общество
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Авто перекрыло полосу и затруднило движение другим водителям.
Авто Богдана припарковали в наглой манере / Facebook, Остановилось
Автомобиль бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана заметили припаркованным прямо поперек дороги в Киеве. Авто перекрыло полосу и усложнило другим водителям проезд.
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Об этом сообщается в Facebook движения «ОстановиЛося», которое занимается культурой дорожного движения. Там же опубликованы фото.
«Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!», - говорится в сообщении.
Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия и «пообщался» с животными.
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