Андрей Богдан припарковал свою Tesla прямо поперек дороги – соцсети (фото)

Авто перекрыло полосу и затруднило движение другим водителям.

Автомобиль бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана заметили припаркованным прямо поперек дороги в Киеве. Авто перекрыло полосу и усложнило другим водителям проезд.

Читайте такжеЗеленский говорит, что "спас" Андрея Богдана от власти

Об этом сообщается в Facebook движения «ОстановиЛося», которое занимается культурой дорожного движения. Там же опубликованы фото.

«Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!», - говорится в сообщении.

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия и «пообщался» с животными.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram