"Козлина ты дурная": экс-глава ОП Богдан пристал к козлу в зоопарке (видео)

Также Богдан пытался покатать на козле свою маленькую собаку, которую не выпускал из рук.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия и «пообщался» с животными.

Видео с экс-чиновником опубликовал в сети журналист Роман Сухан.

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Богдана заметили в контактной зоне зоопарка, где посетители могут кормить и гладить животных.

Однако, с козлом у Богдана возник конфликт. Животное выхватило стакан с овощами у ребенка, который стоял вплотную к ограде, а экс-глава ОП схватил козла за ухо и начал трясти, пока тот не выплюнул стакан. После этого Богдан ладонью ударил животного по уху со словами "Козлина ты дурная".

Все это время экс-чиновник не выпускал из рук своего песика и даже пытался покатать его на козле.

Стоит отметить, что Богдан в зоопарке был без перчаток и защитной маски.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. На его место пришел помощник президента Андрей Ермак.

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