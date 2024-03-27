Коллеги говорят, что экс-нардеп очень остро переживал ситуацию на фронте.

Умер 54-летний народный депутат Украины VIII созыва Андрей Антонищак, который был активным участником Революции Достоинства, бойцом батальона Кульчицкого, полковником Нацгвардии.

В Верховной Раде отмечают, что он был избран в 2014 году народным депутатом, был членом парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

"С 2020 года проходил службу в Национальной гвардии Украины в должности старшего офицера планирования и применения войск в охранных мероприятиях, имел звание полковника Национальной гвардии Украины. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награжден медалью "За воинскую службу Украине", - говорится в сообщении Рады в Telegram.

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Народный депутат Ирина Геращенко написала о смерти своего бывшего коллеги по фракции. "Утром получили печальную весть. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак. Андрей воевал, был ранен. Но тогда пронесло. Война настигла в тылу, подорванным здоровьем", - отметила она.

Геращенко написала, что они созванивались время от времени: "Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь. Андрей был депутатом фракции БПП, дружил с коллегами из НФ, был бескомпромиссным и искренним", - рассказала Геращенко.

Кто такой Андрей Антонищак

Андрей Антонищак родился 23 июня 1969 года на Львовщине. Был народным депутатом VIII созыва Верховной Рады. В 2014 году избран в парламент по многомандатному округу от партии "Блок Порошенко" (№39).

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