Украинка в теплицах выращивает более 70 видов экзотических фруктов.

Жительница Харьковской области в обычных теплицах вырастила целый тропический сад. В теплицах насчитали более 70 сортов цитрусовых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В теплицах Валентина Черкашина выращивает лимоны великаны, душистые кумкваты, фингерлайм, который еще называют цитрусовой икрой, а еще ананасы, авокадо, манго, бананы и многое другое. Тропический сад растет в обычных теплицах.

Женщина проработала 20 лет в швейном отделе, а после переезда в село занялась садоводством.

Читайте такжеКак проверить качество питания в школе: Клопотенко дал несколько советов родителям"Я все выглядывала из окон и думала, что такая большая территория, 20 соток. Чтобы с этим сделает?" - рассказала владелица тропического сада.

Изначально женщина посадила полтора десятка саженцев лимонов и кумкватов. Небольшие деревца она покупала в разных уголках Украины и мира. Огромные лимоны Черкашина приобрела у украинских селекционеров, а грейпфруты привезла из Италии. Особенность деревьев в том, что у них один генетический код и 300 видов можно привить на одно дерево.

По словам женщины, тропические фрукты довольно капризны и любят влажность и тепло – температура должна быть не менее +16.

На данный момент сад уже превратился в туристическую изюминку. Сюда на экскурсии ездят по целым семьям.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсонской области, на Арабатской стрелке, готовят блюда из солероса или "морской спаржи". Дикое растение можно найти на соленых почвах вблизи морей и лиманов, и на Сиваше.

Вас также могут заинтересовать новости: