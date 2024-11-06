Американское издание Newsweek пишет, что инициатива устанавливает защитные бункеры вдоль всей линии фронта, чтобы сохранить жизни защитников от авиаударов и обстрелов.

С начала полномасштабного вторжения группа Метинвест от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" изготовила около 600 стальных защитных сооружений для военных - от одиночных "тайников" до крупных командных пунктов. Об этом в интервью американскому изданию Newsweek рассказал операционный директор компании Александр Мироненко.

По его словам, из изготовленных бункеров:

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- 480 использовано для создания "тайников"

- 120 объединены в 20 командных пунктов

- 14 командных пунктов уже действуют на передовой

- 6 - готовы к установке

"Ни один командный пункт, расположенный над землей, неэффективен. Он просто не обеспечивает надлежащей защиты, если размещается на поверхности", - отмечает Мироненко.

Бункеры устанавливают на глубине до 5 метров. Для маскировки используют растения и кусты, чтобы сооружения сливались с ландшафтом. На изготовление одного укрытия уходит около недели.

География размещения укрытий охватывает самые горячие точки фронта:

- Донецкая область (в частности, район Покровска)

- Луганская область

- Херсонская область

"Они разбросаны вдоль всей линии фронта", - отмечает операционный директор Метинвеста.

Важно, что конструкции защищают от большинства типов вражеских атак. По словам Мироненко, хотя бункеры уязвимы к прямому попаданию российских "Искандеров", они надежно защищают от иранских дронов "Шахед".

Компания может адаптировать бункеры под нужды конкретных подразделений. Например, для подразделений FPV-дронов создают специальные рабочие станции управления беспилотниками.

Эффективность этих укрытий уже подтверждена на практике. Как рассказал Мироненко, в одном из случаев шесть военных смогли безопасно пережить несколько дней под обстрелами, находясь в таком бункере.

Проект реализуется в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. В ближайшее время четыре новых командных пункта получит Национальная гвардия, еще один - подразделение военной разведки "Кракен".