Американское издание Newsweek пишет, что инициатива устанавливает защитные бункеры вдоль всей линии фронта, чтобы сохранить жизни защитников от авиаударов и обстрелов.
С начала полномасштабного вторжения группа Метинвест от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" изготовила около 600 стальных защитных сооружений для военных - от одиночных "тайников" до крупных командных пунктов. Об этом в интервью американскому изданию Newsweek рассказал операционный директор компании Александр Мироненко.
По его словам, из изготовленных бункеров:
- 480 использовано для создания "тайников"
- 120 объединены в 20 командных пунктов
- 14 командных пунктов уже действуют на передовой
- 6 - готовы к установке
"Ни один командный пункт, расположенный над землей, неэффективен. Он просто не обеспечивает надлежащей защиты, если размещается на поверхности", - отмечает Мироненко.
Бункеры устанавливают на глубине до 5 метров. Для маскировки используют растения и кусты, чтобы сооружения сливались с ландшафтом. На изготовление одного укрытия уходит около недели.
География размещения укрытий охватывает самые горячие точки фронта:
- Донецкая область (в частности, район Покровска)
- Луганская область
- Херсонская область
"Они разбросаны вдоль всей линии фронта", - отмечает операционный директор Метинвеста.
Важно, что конструкции защищают от большинства типов вражеских атак. По словам Мироненко, хотя бункеры уязвимы к прямому попаданию российских "Искандеров", они надежно защищают от иранских дронов "Шахед".
Компания может адаптировать бункеры под нужды конкретных подразделений. Например, для подразделений FPV-дронов создают специальные рабочие станции управления беспилотниками.
Эффективность этих укрытий уже подтверждена на практике. Как рассказал Мироненко, в одном из случаев шесть военных смогли безопасно пережить несколько дней под обстрелами, находясь в таком бункере.
Проект реализуется в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. В ближайшее время четыре новых командных пункта получит Национальная гвардия, еще один - подразделение военной разведки "Кракен".