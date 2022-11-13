Он добавил, что Эстония направляет больше гуманитарной помощи в Украину, чтобы помочь ей подготовиться к зиме.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой поздравил украинцев с освобождением Херсона.

"Разговаривал с моим другом Дмитрием Кулебой и поздравил его от имени Эстонии с освобождением Херсона. Мы говорили о необходимости создания специального трибунала для привлечения России к ответственности", - написал Рейнсалу в Twitter.

Он добавил, что Эстония направляет больше гуманитарной помощи в Украину, чтобы помочь стране подготовиться к будущим тяжелым временам зимой.

Видео дня

Кулеба ответил, что поблагодарил правительство Эстонии за его решение предоставить генераторы, чтобы помочь Украине преодолеть энергетические вызовы.

Напомним, ранее Эстония уже поздравляла Украину, когда случился инцидент на Крымском мосту.

Позиция Эстонии по войне в Украине

Эстония с первых дней российского вторжения оказывает Украине всестороннюю помощь.

7 октября 2022 года Эстония заявила о том, что планирует передачу нового пакета военной помощи для Украины, в который, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Кроме того, Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина РФ при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

В течение трех месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония передала нашей стране треть военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех государств в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

Кроме того, страна не будет предоставлять убежище гражданам России, которые хотят выехать за границу в связи с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией. Также Эстония разорвала таможенное соглашение с Россией и прекратила пускать россиян с шенгенскими визами.

Вас также могут заинтересовать новости: