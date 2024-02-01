Ранее СМИ сообщали о том, что Арестович выехал из Украины по письму от ГУР.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг информацию о том, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович уехал из Украины в сентябре 2023 года по письму ГУР, сообщает ТСН.

Демченко пояснил, что пограничное ведомство не разглашает информацию о пересечении границы теми или иными гражданами. Он также напомнил, что меры пограничного контроля при пропуске граждан через границу инспекторами Государственной пограничной службы Украины обеспечиваются в соответствии с законодательством и нормами пересечения границы.

"Однако учитывая, что сейчас распространяется ложная информация, а издание, которое ее распространило, ссылается на источники в пограничной службе могу отметить, что информация об Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности", – сказал Демченко.

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Выезд Арестовича за границу: что известно

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Алексей Арестович смог выехать за пределы Украины благодаря письму от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что с начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, однако всегда возвращался.

Позже эту информацию опровергли представители ГУР. Там заявили, что не предоставляли Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

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