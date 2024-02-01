Они назвали фейком информацию в СМИ о якобы выезде его за границу на основании их письма.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что не предоставляло Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГУР Минобороны. Они назвали фейком распространенную сегодня информацию о причастности ГУР к выезду скандального блогера.

"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которое опубликовало NGL.media, не соответствует действительности", - отмечают в ГУР.

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Что известно о выезде Арестовича из Украины:

Как сообщал УНИАН, сегодня NGL.media обнародовал расследование о выезде экс-советника офиса президента из страны. По их данным, еще 4 сентября 2023 года ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, однако всегда возвращался.

Как известно, после выезда из страны Арестович сделал ряд скандальных заявлений, в частности призвал заключить мир между Украиной и Россией, а затем подать совместный иск против Запада, поскольку те страны "нам должны".

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