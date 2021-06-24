Ученые говорят, что на определение возраста украинской столицы могла повлиять политика СССР.

Украинские активисты считают, что Киев старше утвержденного ЮНЕСКО возраста минимум на 700 лет.

Об этом говорится в материале Вести.

Историки подняли архивы и установили, что в 1982 году юбилейную дату подделали. По их словам, вопрос о возрасте Киева поднимался в 1976 году советскими учеными.

При этом активисты ссылаются на обнаруженное на Оболони поселение из 66 жилищ, что не было учтено учеными во времена СССР. В ответ академик Петр Толочко отметил, что это поселение находилось в 6-10 км от старого города, а для "раннего Средневековья – это огромное расстояние". Поэтому, мол, "какое-то Оболонское поселение в песках не имело отношения к Киеву".

Читайте такжеНа Книжном Арсенале объявили самую красивую книгу Украины 2021 года (фото)Советские археологи за точку отсчета взяли небольшое укрепление на Старокиевской горе. Толочко добавил, что для проведения этого исследования учитывали уже городское поселение – с укреплением, ремеслом и управлением.

Директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак не исключает, что на решение по определению возраста Киева могла повлиять политика СССР.

Согласно археологическим данным и письменным источникам, начало непрерывного развития Киева датируется 2-й половиной V века. – 1-й половиной VI века; центром расширения Киева была Замковая гора.

Один из старейших исторических центров Восточной Европы и христианства — Софийский собор и Киево-Печерская лавра внесены в список Мирового Наследия ЮНЕСКО.

На рубеже VIII—IX веков Киев стал главным городом русской земли-межплеменного объединения южных восточнославянских племен, а с 882 года, после завоевания его варягами, — «матерью городов русских» — столицей Русского государства.

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Автор: Яна Ставская