"Культурный хаб на Петровке" предварительно будет предусматривать, кроме продажи книг, и образовательную составляющую.

Активисты движения #SavePetrovka во главе с Владиславом Трубицыным, а также с участием привлеченных экспертов провели вчера первую из ряда запланированных стратегических сессий по переформатированию и развитию книжного рынка "Петровка" согласно современным вызовам.

Участие в ней, кроме представителей движения, приняли урбанист Ирина Соловей, издатель Антон Мартынов, юрист Нина Прилуцкая, специалисты в области коммуникации и связей с общественностью Дмитрий Федоренко и Екатерина Маркечко, политолог и эксперт по связям с властными институтами Евгений Кабацкий, а также специалисты по культурным и образовательным проектам.

Цель встреч — разработать современное пространство для событий литературно-художественного мира в сочетании с реализацией книжной продукции — как новой, так и букинистической и даже антикварной.

Первый этап стратегирования прошел продуктивно, поэтому рабочая группа получила первичное видение, ценностные ориентиры команды и социальное предложение проекта, его миссию и стратегические цели.

"Мы уже долго вынашиваем идею глобальной модернизации книжного рынка "Петровка" в соответствии с современными требованиями предоставления услуг. Сейчас, достигнув согласия с застройщиком о необходимости переоборудования рынка, мы начали наработку конкретной стратегии перевоплощения рынка в современное культурное пространство. Новосозданный "Культурный хаб на Петровке" предварительно будет предусматривать, кроме продажи книг, и образовательную составляющую — публичные лекции, литературные чтения, автограф-сессии, встречи с ведущими экспертами и молодыми авторами и тому подобное. "Свежая кровь" и литературный контекст будут популяризировать чтение, а исторический бэкграунд места будет добавлять ему культовости", — считает лидер движения #SavePetrovka Владислав Трубицын.

Как сообщалось ранее, 2 июля 2020 года администрация книжного рынка "Петровка" объявила о его ликвидации и намерении нового арендатора земли построить на его месте ТРЦ.

По инициативе В. Трубицына было создано движение #SavePetrovka за сохранение книжного рынка.

В конце июля в Киевсовете был зарегистрирован проект решения от общины о передаче книжного рынка в коммунальную собственность. Однако земельная комиссия Киевсовета сопротивляется принятию соответствующего решения, срывая кворум.

8 сентября представители движения #SavePetrovka передали обращение к Президенту Украины о сохранении книжного рынка, которое подписали более 25 тысяч киевлян.

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Автор: УНИАН