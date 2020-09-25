Кандидат политических наук Ростислав Балабан считает, что это политический прессинг для снижения рейтинга партии Слуга народа в Кривом Роге.

Невзирая на выполнение всех требований шахтеров руководством ОАО Кривбассжелезрудком, а это повышение заработной платы, часть работников шахт Родина, Октябрьская, Гвардейская и Терновская, продолжают акцию протеста и не выходят на поверхность.

Кандидат политических наук Ростислав Балабан считает, что это политический прессинг для снижения рейтинга партии Слуга народа в Кривом Роге. Об этом он заявил на 112 канале в программе Live Шоу, сообщают Факты.

"Деньгами это не решится. Помним, что до сих пор бастуют шахтеры Кривбасса, которые спустились под землю. И оказывается, когда им погасили денежные требования, то есть материальная часть требований закончилась, они все равно остались под землей. Что это значит? Это начался этап политического прессинга и политических требований. И безусловно такие события понижают рейтинг партии Слуга народа", — уверен кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Напомним, правление Кривбассжелезрудком проводило неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагало различные варианты повышения заработной платы. Администрация ОАО Кривбассжелезрудком уже повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020. Но до сих пор под землей находится часть работников, об этом сообщено в официальном заявлении правления ОАО Кривбассжелезрудком.

Администрация ПАО Кривбассжелезрудком не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность, — сообщают в ОАО Кривбассжелезрудком.

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Автор: УНИАН