У здания МВД в Киеве началась акция к годовщине нападения на Гандзюк (фото)

В настоящее время там собрались несколько десятков человек, в том числе друзья и знакомые Екатерины, а также общественные активисты.

Возле здания Министерства внутренних дел Украины началась акция, посвященная второй годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, около десятка активистов выстроились в шеренгу перед входом в МВД.

Они держат в руках самодельные плакаты с зачеркнутыми именами и фамилиями как тех, кто непосредственно причастен к убийству Гандзюк, так и тех, кто, по мнению активистов, сейчас покрывает убийц.

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В частности, на плакатах фамилии: Алексей Левин, Евгений Рищук, Арсен Аваков, Игорь Павловский, Андрей Гордеев, Владислав Мангер, Артур Мериков, Илья Кива, Антон Геращенко и Артем Шевченко.

Участники акции выкрикивают: «Авакова в отставку!»

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

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Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года были задержаны Павловский и Левин, обоих суды отправили под стражу.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили об установлении конечного заказчика убийства - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, приведших к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

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