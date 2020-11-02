Журналистов призвали позаботиться о своей безопасности.

В Национальной полиции призвали журналистов держаться как можно дальше от любых уличных противостояний, чтобы случайно не пострадать от влияния правоохранителей, которые пресекают противоправные действия участников акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик сказала на ежегодных общественных слушаниях по вопросам защиты прав журналистов, борьбы с системной безнаказанностью и физической агрессией в отношении работников СМИ.

Читайте такжеВ 20 странах мира за полгода были убиты 38 журналистов: среди них — украинец Комаров

"Мы очень заинтересованы, чтобы у нас с вами была обратная связь. Нам очень неприятно, когда полицейские совершают противоправные действия в отношении журналистов. Но такие случаи есть, хотя они не всегда сознательны и направлены на журналистов. Если есть основания считать, что были сознательные действия, - мы направляем материалы наших служебных расследований в ГБР", - сказала Блищик.

Вместе с тем она призвала работников медиа вести себя осторожно в случае возникновения каких-либо конфликтов, столкновений или беспорядков во время массовых акций.

"Но хочу вас попросить, чисто по-человечески и как коллега. Если вы видите какие-то беспорядки, какие-то противостояния между разными группами лиц, я вас прошу не гнаться за самыми удачными кадрами, попытаться обезопасить себя самим, позаботиться о своей безопасности", - заметила Блищик.

Новости по этой теме

"Хватал за руки и толкал": на Днепропетровщине депутат напал на журналистку

В редакцию одесского интернет-издания бросили "коктейль Молотова" (фото)

Нападение на журналиста Кутепова: ГБР расследует законность действий правоохранителей

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк