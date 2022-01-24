Юристы назвали такую информацию "черным пиаром".

В адвокатском объединении Aver Lex, которое защищает интересы экс-президента Виктора Януковича в судах, опровергают информацию о смерти его жены Людмилы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Aver Lex.

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В пресс-службе отметили, что распространенная сегодня в СМИ и соцсетях информация о якобы смерти Людмилы Янукович не соответствует действительности.

"Это все черный пиар", - отметили в пресс-службе юридической компании.

Ранне УНИАН со ссылкой на политтехнолога и блогера Владимира Петрова сообщал, что 23 января внезапно скончалась супруга сбежавшего президента Украины Виктора Януковича. Людмиле Янукович 73 года.

Согласно последней информации, Людмила Янукович проживала в оккупированном Российской Федерацией Крыму на вилле, которую якобы купил Виктор Янукович. При этом беглый президент ранее бросил жену и ушел к любовнице.

В феврале 2017 года немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что чета Януковичей развелась после 45-ти лет брака, но позже у Януковича опровергли эту новость.

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