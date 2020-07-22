Адвокатура договорилась об интеграции Единого реестра адвокатов Украины с подсистемой "Электронный суд"

НААУ и ДСА будут совместно тестировать подсистему "Электронный суд" и согласовывать проекты законодательных и других нормативных актов, необходимые для реализации задач заключенного документа.

Национальная ассоциация адвокатов Украины и Государственная судебная администрация Украины подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве, направленный, среди прочего, на интеграцию Единого реестра адвокатов Украины (ЕРАУ) с подсистемой "Электронный суд" Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Документ подписали председатель НААУ Лидия Изовитова и председатель ГСА Зиновий Холоднюк, сообщают "Українські новини".

Стороны договорились сотрудничать в направлении развития электронного судопроизводства и сектора электронных коммуникаций; обмениваться информацией в рамках совместных проектов и проводить консультации; организовывать совместные совещания, семинары, рабочие группы в сфере электронного судопроизводства и электронных коммуникаций, а также предоставлять соответствующих специалистов и экспертов.

Меморандум предусматривает разработку модулей, программ и курсов для адвокатов, направленных на обучение работе с "Электронным судом"; обеспечение взаимодействия информационных систем сторон с другими информационными системы государственных органов, предприятий и учреждений; расширение информированности граждан о роли электронного судопроизводства.

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Кроме того, НААУ и ДСА договорились в рамках своих полномочий взаимодействовать по вопросам соблюдения прав и гарантий адвокатской деятельности; взаимодействовать по вопросам обеспечения безопасности в помещениях судов

Для интеграции Единого реестра адвокатов Украины с подсистемой "Электронный суд" должна быть обеспечена проверка полномочий адвокатов при использовании инструментов подсистемы через ЕРАУ; создан отдельный функционал электронного кабинета "Электронного суда" для адвокатов; обеспечен доступ адвокатов к функциям "Электронный" суд через электронный кабинет адвоката в ЕРАУ; обеспечена возможность доступа помощников адвокатов к подсистеме.

НААУ и ДСА будут совместно тестировать подсистему "Электронный суд" и согласовывать проекты законодательных и других нормативных актов, необходимые для реализации задач заключенного документа.

Меморандум может быть дополнен и уточнен путем разработки и подписания дополнительных соглашений. Он будет действовать бессрочно, если ни одна с сторон не захочет его отменить.

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